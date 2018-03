Le vaisseau Indochine atterrit (très) bientôt dans le Sud

à ceux qui doutent encore de la popularité d'Indochine, le 13 Tour, lancé à Paris les 16, 17 et 18 février derniers - après un tour de chauffe à Epernay, dans la Marne, le 10 - devrait mettre tout le monde d'accord.

Du nom du dernier album du groupe, 13, sorti en septembre, cette tournée d'une cinquantaine de dates emmène Nicola Sirkis et ses potes sur les routes jusqu'en décembre prochain.

Plus de 360 000 billets ont déjà été vendus. Jusqu'à la fin du mois de mai, toutes les salles affichent déjà complet. Toutes, sauf Nice. Puisque le public azuréen ne fait jamais rien comme tout le monde, le concert du 18 avril au Palais Nikaïa, n'est pas sold out.

Pourtant, on a assisté au premier concert parisien de ce 13 Tour et, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était spectaculaire. Un petit avant-goût pour ceux qui hésiteraient toujours.

Noir complet dans la salle ce vendredi 16 février. Les presque 18 000 spectateurs massés dans l'AccorHotels Arena (nouveau nom du palais omnisports de Paris Bercy) trépignent.

Après avoir applaudi Requin Chagrin et sa chanteuse varoise (lire ci-contre), ils attendent Indochine. Et c'est d'abord une soucoupe géante qui s'allume.

48 heures de montage

Accroché au plafond, un écran circulaire de 1700 m² tout de LED éclairé s'anime, reproduisant un ciel étoilé. Vue imprenable sur voie lactée.

On s'attendrait à voir débouler Thomas Pesquet sur la scène - c'est d'ailleurs en le suivant sur Twitter que le leader d'Indochine a eu cette idée de décor spatial nécessitant 48 heures de montage - mais c'est bien Nicola Sirkis, et ses nouveaux cheveux blonds, qui arrivent sur la chanson Black Sky.

Un morceau issu du dernier album qui va en appeler plein d'autres.

Pari risqué d'ailleurs, mais réussi, que de jouer tant de morceaux tout neufs pour un groupe qui cumule bientôt quarante ans de carrière et des titres incontournables que tout le monde attend. Mais Indochine joue le jeu.

Et aussi vrai que la fusion opère entre Nicola Sirkis, dernier pilier du groupe formé dans les années 80, et les musiciens Marc Éliard, Boris Jardel, Olivier Gérard et Ludwig Dahlberg arrivés entre 1992 et 2015, la cohérence est évidente entre les nouveaux morceaux et les chansons plus anciennes. Les albums se mélangent, les combats sont les mêmes.

Immortel L'Aventurier

Un tacle au Front national dans Un Eté français, le dernier single. Un hommage à Bowie et Lou Reed sur Station 13. Un coup de gueule contre tous les harcèlements sur College Boy.

Un appel à la tolérance sur Tomboy, en duo virtuel avec l'artiste et militant LGBT Kiddy Smile. Une jolie intervention vidéo de la comédienne italienne Asia Argento sur Gloria.

Une hystérie collective sur l'immortel L'Aventurier, écrit en... 1982. Et puis Tes Yeux noirs, La Vie est belle, Trois Nuits par semaine, J'ai demandé à la lune, Canary Bay… Lasers, confettis, vidéos. Près de deux heures et demie de concert.

