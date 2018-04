Le nouvel espace du Musée océanographique sera "un outil politique et pédagogique"

Ce nouvel espace va plonger le Musée dans la modernité…

Ce dont nous sommes le plus content, c’est que depuis le centenaire du Musée, on l’a redynamisé en faisant des expositions temporaires et en accueillant des artistes, mais c’est la première fois qu’on a une exposition dont le thème est notre mission même. C’est le cœur de notre action. Protéger les océans en parlant des explorations qui, dès le prince Albert-Ier, ont servi à montrer, protéger et sensibiliser.

Ce sera aussi un formidable outil pédagogique…

Un outil pédagogique et un outil politique. Nos 600000 visiteurs lambda verront la pédagogie mais le Musée accueille, quasiment chaque jour, des visiteurs spécifiques. Des scientifiques, des politiques, des chefs d’État. Le prince pourrait même utiliser cette exposition pour montrer son action et celle de la Fondation Prince Albert II.

Quel bilan tirez-vous de l’espace précédent?

Très positif. Ça a été un peu difficile pour nous de démonter quelque chose qu’on aimait bien, mais il semblait important qu’on continue de parler d’Albert-1er tout en évoquant Rainier-III et l’actualité. En espérant que le prince Jacques, qu’on voit souvent devant les aquariums avec la princesse Gabriella, reprenne le flambeau.

LIRE. On vous dévoile le futur espace du Musée océanographique