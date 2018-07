L'orchestre de l'école des Copains en concert

Après la troisième et dernière année d'études musicales dans le cadre du projet « Orchestre à l'école », les élèves de CM2 de l'école des Copains à Beausoleil et de 6e ont rendu leurs instruments de musique lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée dans la cour de l'établissement avec trente-neuf élèves, dont trente-cinq de CM2, et quatre de 6e (anciens CM2 de la même école, qui ont souhaité continuer cette année).

Après la troisième et dernière année d'études musicales dans le cadre du projet « Orchestre à l'école », les élèves de CM2 de l'école des Copains à Beausoleil et de 6e ont rendu leurs instruments de musique lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois