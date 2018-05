Julien Doré en concert acoustique à Monaco pour "redescendre en douceur"

Après le succès de son dernier album, "&", enregistré dans la Vésubie, et celui de sa tournée, au cours de laquelle il s’est produit plusieurs fois sur la Côte d’Azur, Julien Doré a publié un album de reprises acoustiques de ses chansons ("Vous & Moi"), qu’il a décidé de porter sur scène dans la foulée pour une nouvelle tournée. En solo cette fois et dans des salles plus petites. L’un de ses premiers concerts sera pour le Grimaldi Forum, où il ne s’est encore jamais produit. Joint au téléphone, il nous a dit sa joie de venir chanter à Monaco, où il se produira jeudi à guichets fermés.

Pourquoi cet album et cette tournée acoustique?

Ces deux dernières années ont été très...