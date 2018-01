Jean-Christophe Maillot récompensé pour son dévouement à la danse

Lors de la soirée de clôture du 46e Prix de Lausanne, le 3 février, Jean-Christophe Maillot sera ainsi récompensé pour l’ensemble de son travail au sein de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

Depuis sa création en 1973, le Prix de Lausanne repère et propulse au plus haut niveau les jeunes danseurs du monde entier, en collaboration notamment avec les Ballets de Monte-Carlo et l’Académie Princesse Grace, ainsi que plus de 70 prestigieuses écoles et compagnies de danse du monde.

Le chorégraphe français a été lauréat du concours en 1977, puis membre du jury dans les années 1980 et en 1992, avant d’être élu président du concours du Prix de Lausanne en 1997, 2000 et 2012.

Jean-Christophe Maillot recevra ainsi le prix symbolisant son dévouement au monde de la danse et l’ensemble d’une carrière étoilée à la tête des Ballets de Monte-Carlo.