INTERVIEW. Ils racontent l'histoire de Nice en BD !

L’histoire de Nice se décline en bandes dessinées et en trois tomes, dont le premier, "De Terra Amata au Duché de Savoie", est sorti le 1er juin et a été dévoilé lors du dernier Festival du livre de Nice. Dessinateur et scénariste seront en dédicace à la Fnac de Nice ce samedi 9 juin. Ils nous ont présenté leur travail dans notre magazine Week-End.

Après Nantes, Le Havre, Rouen, Bruxelles et avant Marseille (à paraître) les éditions Petit à petit s'attaquent à l'histoire de Nice en bandes dessinées.

Une saga qui va se décliner en trois volumes: "De Terra Amata au Duché de Savoie", "De Catherine Ségurane à Bonaparte" et "De Garibaldi à nos jours".

Le premier tome, disponible depuis le 1er juin, a été présenté lors du dernier Festival du livre de Nice. La dessinatrice Giulia Pellegrini et le scénariste Thomas Mosdi seront en dédicace à la Fnac de Nice ce samedi 9 juin.

Entretien avec Thomas Mosdi, qui signe le scénario et les dialogues. Pourquoi vous êtes-vous...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois