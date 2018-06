INFO NICE-MATIN. Le photographe américain David Douglas Duncan, ami de Picasso, est décédé à Grasse

Le photographe américain David Douglas Duncan s'est éteint ce jeudi, en début de soirée. Il avait 102 ans.

Grand reporter au magazine Life, collègue de Robert Capa et ami intime de Pablo Picasso, il résidait depuis des décennies à Castellaras (Mougins), et avait été hospitalisé il y a plusieurs semaines à Grasse, à la suite d'une infection pulmonaire.

"Un monument", disait de lui Claude Picasso en se remémorant les moments que DDD passait à la Californie, sur les hauteurs de Cannes: "Il était là, comme un membre de la famille. On n’y prêtait pratiquement pas attention. Sauf lorsqu’il se faisait disputer comme un enfant, parce qu’il ne nous rejoignait pas assez vite autour de la table du déjeuner, occupé à régler ou à nettoyer ses appareils. C’était sa vie. Être un photographe, et c’est tout."

Picasso, la rencontre de sa vie

David Douglas Duncan, après avoir servi sur le cuirassé USS Missouri au côté du futur président Richard Nixon pendant la Deuxième Guerre mondiale, a couvert deux autres conflits: la Corée et le Vietnam.

En 1956, sa rencontre avec Picasso allait changer le cours de sa vie. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, on retiendra son manifeste contre la guerre, This is war!, un best-seller aux Etats-Unis, et une dizaine de livres consacrés à l'artiste, qu'il a été l'un des rares à immortaliser au travail.

Citoyen d'honneur de la ville d'Antibes

Célébré aux Etats-Unis comme à Perpignan dans le cadre du festival Visa pour l'image où aux Rencontres d'Arles, DDD était citoyen d'honneur de la ville d'Antibes.

Parmi les derniers seigneurs du photoreportage, il laisse le souvenir d'un homme passionnant, attentif, curieux de tout et toujours impatient. Sa Mercedes 300SL "Gullwing'", à bord de laquelle il conduisait parfois Picasso à Saint-Tropez, ou ses amis Gary Cooper et Yul Brynner, qu'il lui a d'ailleurs présentés, ont sans doute renforcé sa légende.

En 2012, lors d'une vente aux enchères, un M3D spécialement fabriqué pour lui par Leica dans les années cinquante s'était envolé à 1,68 million d'euros. Pour sa part, il s'était toujours refusé à faire commerce de ses clichés. Et avait offert toutes ses archives à une université du Texas. David Douglas Duncan était un géant.