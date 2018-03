Foire de Nice, Electro Deluxe, Zabou Breitman...10 idées loisirs pour ce week-end sur la Côte d'Azur

Foire - Nice.

Ai-je besoin ou ai-je envie de changer de canapé, de télé, de réfrigérateur ou de décoration? La question à se poser dans les allées de la 74e Foire de Nice où les visiteurs seront attirés par plus de six cents exposants dont le but est bel et bien de les convaincre de mettre la main au portefeuille. Pour être plus malin, le mieux est de savoir quelle direction prendre. Quatre espaces ont été aménagés pour faciliter l’orientation: l’espace maison, l’espace plein air, l’espace automobile et l’espace vie quotidienne. Nouveautés de cette édition: une zone dédiée à la voyance et aux thérapies douces et un lieu d’exposition autour d’artistes, peintres, sculpteurs et plasticiens. Pour le plaisir des yeux, on peut faire un tour du côté du Japon avec l’espace "Chindogu". Cet art nippon consiste à inventer des gadgets "utiles mais inutilisables", comme le téléphone haltères ou le casque distributeur de mouchoirs... Que de l’insolite!

Savoir+

Esplanade de Lattre-de-Tassigny et Palais Acropolis.

Du samedi 17 au lundi 26 mars, de 10 h à 19 h.

Tarifs: 6 €, réduit 5 €.

Entrée gratuite mercredi 21 et jeudi 22 mars.

Rens. 04.92.00.20.80. www.foiredenice.com

