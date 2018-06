Flyboard, Festival de télévision de Monte-Carlo, Journée du patrimoine de pays...12 idées loisirs pour ce week-end dans le Var et sur la Côte d'Azur

Événement - Var.

Les Journées du patrimoine de pays et des moulins promeuvent depuis vingt et un ans les lieux les plus méconnues de nos régions et pourtant d’une grande richesse. Visite guidée de l’ancien moulin à huile de Callas et du Musée des arts et traditions populaires de Draguignan, découverte du musée du vêtement provençal à Solliès-Ville, une exposition éphémère sur la plage de l’Argentière, à La Londe-les-Maures. Au total, dix villes ouvrent les portes de leur patrimoine local gratuitement. Cette année, toutes les animations et expositions tourneront autour du thème de l’animal et de l’homme.

Samedi 16 et dimanche 17 juin.

Animations gratuites.

Programmation complète et renseignement sur www.patrimoinedepays-moulins.org

