Dita Von Teese à l'Opéra de Monte-Carlo

Elle y présentera "The art of the teese", un spectacle glamour composé de numéros visuels d'effeuillage dont elle seule à le secret.

Parmi eux, une nouvelle version de son légendaire numéro de "verre de Martini", remplacé pour l'occasion par une coupe à champagne sertie de 150.000 cristaux Swarovski.

De quoi séduire les amateurs... Les places sont à partir de 120 euros et les réservations sont ouvertes en ligne.