Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager. Rien que pour l’affiche, on a envie de se ruer au TPG, le 12 février. De surcroît, quand on sait que ces trois-là prennent à bras-le-corps – c’est vraiment le cas de le dire – la pièce Art, signée Yasmina Reza, plus aucune hésitation possible. Marc, Serge et Yvan sont amis depuis trente ans, jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc, sur lequel seuls de fins liserés blancs apparaissent quand on cligne des yeux. Serge présente son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. C’est le point de départ d’un cataclysme entre les trois potes.

"J’adore ce texte, commente Françoise Gamerdinger. Cette pièce a marqué son époque. C’est une chance de l’avoir." Pour ce spectacle, Jean-Pierre Darroussin a reçu le Molière 2018 du "Comédien dans un spectacle de théâtre privé".

