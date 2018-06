Bulles en Seyne, Escapades Var-matin, Déantibulations...12 idées loisirs pour ce week-end dans le Var et sur la Côte d'Azur

Fête - Trans-en-Provence.

Il est loin le temps où les hommes se battaient à l’épée. Et pourtant, avec la Médiévale de Trans-en-Provence, des figurants défileront toute la journée dans les rues lors de démonstrations de duels moyenâgeux, plongeant les visiteurs dans l’atmosphère de l’époque, l’odeur pestilentielle en moins. Des fauconniers lâcheront leurs rapaces et une ferme pédagogique sera installée. Un marché médiéval composé de nombreux artisans sera l’occasion de découvrir instruments de musique, vêtements et bijoux aux allures médiévales. Troubadours et saltimbanques viendront compléter le voyage de le temps.

Dans le village.

Samedi 9 et dimanche 10 juin, de 10 h à 18 h.

Entrée gratuite.

Rens. 04.94.70.82.11. www.transenprovence.fr

