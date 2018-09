Bernard Lavilliers, Gaspard Proust, Dita Von Teese... On vous dévoile le programme des spectacles de l'automne à Monaco

Même si l’air est encore estival, sonne l’heure de la rentrée. Et dans cette mélodie, celle de la programmation des salles de concerts de la Principauté. La cuvée de l’automne 2018 ne recèle aucune méga-star. Mais plutôt un assemblage de sonorités pour tenter de satisfaire les plus larges oreilles.

Trois rendez-vous à l’espace Léo-Ferré

Trois concerts par semestre en mettant en avant la variété – au sens littéral – de la création francophone. Cahier des charges respecté pour l’espace Léo-Ferré qui convoque en octobre le vieux routier de la chanson française, Bernard Lavilliers; en novembre la chanteuse Hollysiz qui présentera son deuxième album. Et un peu de rire, en décembre, avec Ary Abittan avec son one-man-show, "My story".

Du live au Grimaldi Forum

Du rire aussi pour entamer l’automne au Grimaldi Forum. Gaspard Proust oscillera entre stand-up et concert dans un spectacle où il veut réconcilier son audience avec la musique classique. Un projet, parallèle à son seul en scène, que l’humoriste a joué quelques fois à Paris, entouré de musiciens classiques, comme il le sera à Monaco.

Pour le temps des fêtes, le Grimaldi Forum mise ensuite sur le clown russe Slava pour un spectacle de Noël entre poésie et facétie. Le vaisseau de verre du Larvotto continue également, entre les congrès qui ponctuent son calendrier automnal, d’organiser ses live sessions du jeudi soir. Avec des groupes émergents qu’un public fidèle se plaît à découvrir. Ce sera Mangaboo (27 septembre), Corinne (25octobre), Yana (8 novembre) et Buttshakers (20 décembre).

Un festival de jazz dopé

Enfin, après un été moins dense en spectacle, la Société des Bains de Mer mise sur un automne plus riche. Avec notamment la venue le 20 octobre de la sexy Dita Von Teese, reine du cabaret et de l’effeuillage.

Et une treizième édition du Monte-Carlo Jazz Festival dopée. Qui rassemble des cadors (Marcus Miller, Gregory Porter, John Mc Laughlin), un hommage à la Nouvelle Orleans porté par Sanseverino.

Et une incursion vers la pop avec le duo inédit Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, mais aussi Boy George et son Culture Club le dernier week-end.

Les réservations sont ouvertes.

tous les rendez-vous d'octobre à décembre

11 octobre: Bernard Lavilliers à l’Espace Léo-Ferré. Tarif : 37€



13 octobre: Gaspard Proust au Grimaldi Forum. Tarifs : de 42 à 49€



20 octobre: Dita Von Teese à la Salle Garnier. Tarifs : de 122 à 152€



27 octobre: La nuit du blues à la Salle des Etoiles. Tarif : 123€



2 novembre: Musical Box - Tribute to Genesis à la Salle Garnier. Tarif : 75€



9 novembre: Hollysiz à l’espace Léo-Ferré.Tarif : 24€



13 novembre: Gregory Porter à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 85€



14 novembre: Bobby Mc Ferrin à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 85€



18 novembre: Denis Matsuev à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : de 272 à 302€



23 novembre: Sanseverino à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 55€



24 novembre: Keystone Big Band Djangology à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 55€



28 novembre : John Mc Laughlin à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 85€



29 novembre: Manu Katché à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 55€



30 novembre: Benjamin Biolay & Melvil Poupaud à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 55€



1er décembre: Boy George à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 125€



1er décembre: Ary Abittan à l’espace Léo-Ferré.Tarif : 34€



2 décembre: Selah Sue & Marcus Miller à la Salle Garnier (Monte-Carlo Jazz Festival). Tarif : 85€



6 au 9 décembre: Slava’s snowshow au Grimaldi Forum.Tarifs de 39 à 69€