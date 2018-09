Au Cap-Martin, le mariage de l'art et la nature

Ce fut une très belle soirée de fin d'été, hier soir, entre la villa Cyrnos et le Parc du Cap Martin.

La résidente monégasque Kawther Al Abood, femme discrète, grande amoureuse des arts, a reçu, aux côtés de son fils Mahmoud, ses amis et quelques hautes personnalités de Monaco - dont le prince Charles Bourbon des deux-Siciles - et de Roquebrune-Cap-Martin, dont le maire Patrick Cesari (*), pour sa remise de la médaille d'officier des Arts et des Lettres avec l'ambassadrice de France à Monaco Marine de Carné de Trécesson.

Il n'y avait évidemment pas plus bel écrin que celui de la villa Cyrnos pour illustrer les actions de Madame Al Abood. Dans...