Ambassadeurs princiers de la prévention et des secours Concert éblouissant de Sting au Yacht-club Découvrir, tester, recruter au Forum des associations

La famille princière a participé à la Journée mondiale des Premiers secours organisée, hier, par la Croix-rouge monégasque. Portant un message clair : « Pas besoin de permis pour sauver des vies ! »

Il n'y a pas d'âge pour sauver des vies et encore moins pour acquérir les bons réflexes. Ces précieux conseils qui, en cas d'urgence, permettent de prodiguer les premiers secours. Quelques postures et manœuvres parfois si simples mais ô combien décisives quand survient un drame. Hier, c'est le Tout-Monaco, à commencer par ses services de sécurité et de secours, qui était ainsi réuni sous le chapiteau de Fontvieille, à l'initiative de la Croix-rouge monégasque (CRM), pour participer à la Journée mondiale des Premiers Secours. « Douze partenaires opérationnels sont présents sur l'aspect secours et aussi sécurité, puisque cette année des ateliers sont dédiés à la sécurité routière », précisent Marie-Cécile Vanmoen et Claude Fabbretti, responsables de la Section secourisme de la CRM. « Nous avions déjà formé 200 personnes en une après-midi lors de la dernière No Finish Line et, aujourd'hui (lire hier), près de 300 personnes sont déjà venues », se félicitent les secouristes. Au milieu des uniformes des Carabiniers, sapeurs pompiers et agents de la Sûreté publique, des citoyens lambda, de tous âges, mais surtout beaucoup d'enfants guidés par des parents soucieux de les convertir aux gestes d'urgence. Une volonté partagée au sommet de l'Etat puisque le couple princier, lui-même, est venu donner l'exemple en accompagnant le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella sur tous les stands. Des mannequins à emporter Les jeunes enfants du prince Albert et de la princesse Charlène...

