1. Pour découvrir le Pavillon Bosio

L'Ecole supérieure d'arts plastiques de Monaco est née après la Seconde Guerre mondiale. Elle porte le nom du célèbre sculpteur monégasque.

A l'origine, il s'agit d'une école de dessin, qui deviendra école d'art reconnue en 2004. Elle délivre des diplômes d'enseignement supérieur artistique: le DNA (bac+3) et le DNESP valant grade de Master (bac+5).

2. Pour connaître l'univers de cette école

De 10h à 18h, le public pourra visiter librement le pavillon Bosio. Dessins, installations, vidéo, volume, projets collectifs et projets scénographiques seront présentés sous la forme d’un accrochage. Enseignants et étudiants accueilleront et renseigneront les futurs candidats sur les formations proposées.

3. POUR SE RENSEIGNER SUR LES CONDITIONS D'ENTRÉE

Les inscriptions au concours d’entrée ainsi qu’aux commissions d’équivalence sont ouvertes. Deux sessions sont prévues. La première, jeudi 12 avril à partir de 9 h et vendredi 13 avril (dépôt des candidatures avant le jeudi 29 mars, cachet de la poste faisant foi). La seconde., mardi 4 septembre à partir de 9 h et mercredi 5 septembre sur rendez-vous (dépôt des candidatures avant le mardi 21 août 2018).

Pour passer le concours, il faut être âgé de moins de 24 ans à la date du concours; être titulaire du baccalauréat (les élèves de Terminale sont admis sous réserve de l’obtention du diplôme); être étudiant ayant engagé ou terminé des études universitaires en France ou à l’étranger.