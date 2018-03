3 bonnes raisons d'aller aux Sérenissimes de l'Humour

Bye bye la grisaille et le froid, le printemps sera enfin de retour. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il emmène avec lui les traditionnels Serenissimes de l'Humour. Et voici au moins trois bonnes raisons de venir s'en payer une tranche à Monaco.

1- Pour sa programmation détonnante

Sur trois soirs, les Serenissimes offrent la possibilité de voir sur scène Franck Dubosq, le Comte de Bouderbala et François-Xavier Demaison. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut avoir une telle programmation ! Chaque soir, en première partie, le duo Kevin & Tom échaufferont les zygomatiques, histoire de s'éviter un claquage ou un froissement.

2- Parce que c'est le retour sur scène de Franck Dubosc

Son dernier spectacle s'etait arrêté en 2015. Après trois ans d'absence, il est de retour sur scène avec un nouveau spectacle intitulé Fifty Fifty, qu'il qualifie d' "un peu fou" et "un peu sexy". Il faut avouer que ça donne envie !

3- Parce que c'est une bonne action

Rigoler ça fait du bien. Alors autant en profiter pour faire le bien dans le monde ! Cette année encore, les humoristes soutiennent l'AMADE Monaco. C’est une O.N.G. qui a pour but de soutenir et promouvoir le bien‐être physique, moral et spirituel de l’enfance dans le monde, sans aucune distinction de race, de nationalité ou de religion et dans un esprit de totale indépendance politique.