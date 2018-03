Les Français champions du monde du temps passé à manger et à boire

La nourriture est apparemment l'opium des Français, selon les données publiées début mars par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les habitants de l'Hexagone passeraient en moyenne 2h13 par jour à manger et à boire.

La France est suivie par la Grèce et l'Italie qui passent respectivement 2h11 et 2h07 à table. En dernières positions, nous trouvons l'Afrique du Sud (1h12), le Canada (1h05) et les Etats-Unis (1h02). La moyenne des pays de l'OCDE s'élève à 1h30 environ.

Ce sont les femmes qui passent le moins de temps à table en France: 2h10 contre 2h13 pour les hommes.

Mais l'OCDE souligne que ces comparaisons entre pays sont à manipuler avec prudence, car les tranches d'âge étudiées et les années de relevés peuvent différer.