Le top 6 des objets les plus recherchés au Salon du Vintage de Nice

Des objets exclusifs seront présentés par les exposants du Salon du Vintage.

>> LIRE AUSSI. Le Salon du Vintage débarque à Nice les 24 et 25 mars prochains

1. Des robes Yves Saint-Laurent et Dior

Selon le président du Salon, Laurent Journo, ces robes exclusives de haute couture française sont des "pièces de musée".

2. Les affiches contestataires du mai 68

Des produits qui ne se trouvent pas normalement dans le marchés, comme les affiches contestataires de mai 68, seront vendus à la foire. Les fans des années 60 et de leur culture turbulente en seront ravis!

3. Les Vinyles

Vous trouverez des vinyles de tout genre de musique datant des années 50 aux années 90 sur les stands des exposants. Amateurs de reggae, de rock'n roll et de pop, vous en aurez pour votre argent.

4. Les objets des années 70-80

Les appareils photos instantanés, les jouets et les peluches de Casimir ou des Trolls, les premières enceintes audio où on écoutait les premiers chansons de rap et beaucoup d'autres objets iconiques seront vendus par les exposants.

5. Le Mobilier Design

Même le mobilier vintage aura une place centrale. Les lampes, les fauteuils, les chaises, les tables, les téléphones des années 50 et 60 vous émerveilleront.

6 - Les voitures anciennes

Êtes-vous amateurs de Fiat 500, Cadillac, Vespa et de la mythique DeLorean DMC-12? Vous pourrez les observer de près à la foire!