Fournitures : quelles sont les tendances cette année ?

C'est l'heure des derniers achats pour la rentrée des classes, et nombreux sont les parents qui se pressent dans les papeteries et dans les grandes surfaces de Menton.



Julie et sa fille Luna font partie de ces « retardataires », et se faufilent dans les rayons bondés de Bureau Vallée, dans le Careï. L'écolière entre en CM1 et veut tout ce qu'il y a de mieux, parce que comme elle l'affirme : «Je suis une grande fille maintenant !»



Sa maman essaye de la diriger vers des fournitures classiques, mais cède au final à (presque) tous ses caprices : « Quand j'étais petite, si j'avais de belles affaires ça me...