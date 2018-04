Essence, péage, garage... Vous avez une voiture? C'est chez nous qu'elle vous coûte le plus cher de France

C'est la plus importante organisation de défense des automobilistes (800.000 adhérents) qui le dit: l'automobiliste de Provence Alpes Côte d'Azur est celui qui a consacré en 2017 le plus important budget pour sa voiture en France.

Une première place, peu envieuse, d'autant que le budget véhicule essence moyen pris en compte a même augmenté de 1,5% en un an.

Dans le détail, voici les principaux postes de dépenses.

Budget annuel

Le budget annuel véhicule essence d'un automobiliste de la région Paca est donc le plus élevé de France avec 6.278€. Soit près de 10% de plus que la moyenne nationale (6.063€). La région devance même l'Île-de-France.

Achat reprise

Avec un montant moyen de 2.631€, Paca partage la première place des régions françaises avec la Bretagne et la Bourgogne Franche-Comté.

carburant

Avec 918€ de dépenses d'essence annuelles, la région se situe à la 7e position d'un classement dominé par la Bourgogne Franche-Comté (997€).

entretien

Entretenir son véhicule coûte cher en Paca. Avec un budget de 908€ annuel, la région partage la deuxième place avec la Corse, derrière l'Ile-de-France (917€).

garage

On le sait, les places sont rares et chères. Normal donc que Paca arrive en deuxième position avec 712€ de dépenses annuelles, derrière l'Ile-de-France (780€).

Péage

Les régulières hausses des péages soulèvent toujours la colère des automobilistes. Mais, maigre consolation, ceux de la région Paca ne sont pas les plus chers! Avec une moyenne de 200€ versés chaque année pour franchir les barrières de péage, la région arrive en 7e position, derrière la Bourgogne Franche-Comté (217€).

Prix au kilomètre

Avec un budget moyen de 6.278€ et 8.655km (6e) effectués par an, le prix au kilomètre atteint 0,725€ en Paca. De quoi occuper la 3e place du podium derrière l'Ile-de-France (0,961€) et la Corse (0,732€).