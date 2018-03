DOSSIER. Friperies, boutiques vintage… Comment s’habiller autrement sans dépenser plus

ET SI ON CONSOMMAIT AUTREMENT? Episode 3. Pour éviter les grandes enseignes, ils (et surtout elles) sont de plus en plus nombreux(ses) à faire leur shopping dans des friperies et autres magasins rétro. Une affaire de budget, de qualité, mais aussi de style...

Contrairement à toutes celles et ceux qui font du shopping comme ils se baladent en forêt - c’est-à-dire en errant sans but précis - Virginie, elle, sait où elle va. A peine la jeune femme a-t-elle franchi le pas de la porte d’entrée qu’elle se dirige aussitôt vers le rayon des pantalons. Ce qu’elle recherche? "Un jean des années 90". Et rien...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois