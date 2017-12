Des nanoparticules retrouvées dans des bûches de Noël vendues en grandes surfaces

Carte d’Or, Lenôtre, Fauchon, Leclerc, Picard, Monoprix, Lidl, Auchan, U... Dix-sept marques au total sont épinglées par Agir pour l’environnement.

Des nanoparticules ont été identifiées dans une centaine de desserts glacés, essentiellement des bûches de Noël. Concrètement, il s'agit de colorants à l'échelle nanoparticulaire comme "le E171 (dioxyde de titane) qui permet de blanchir, d’opacifier ou de faire briller les préparations et le E172 (oxydes de fer), colorant rouge", informe l'association.

Les risques? "L’ingestion de E171 favorise des lésions précancéreuses du colon chez les rats au bout de 3 mois seulement"; "dommages à l'ADN, perturbation du fonctionnement cellulaire, affaiblissement du système immunitaire...".

"Ces substances dangereuses doivent être interdites"

Cette nouvelle enquête porte le nombre de produits suspects à plus de 350.

"Une fois encore, les nanoparticules s’invitent en secret à notre table! Après Halloween et les bonbons, Pâques et les chocolats, c’est maintenant Noël et les bûches! Ces substances dangereuses doivent être interdites et, au minimum, mentionnées sur l’étiquette, comme l’exige la loi", réclame Magali Ringoot, coordinatrice des campagnes à Agir pour l’environnement.

86% des personnes interrogées déclaraient ne pas se sentir suffisamment informées sur les usages et les risques des nanoparticules dans l’alimentation, indiquait un sondage IFOP/Agir pour l’environnement publié en octobre.