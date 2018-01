Ces deux blogueuses vous livrent leur trucs et astuces pour bien réussir vos soldes en Principauté

Quand, où et comment faire les meilleures affaires pendant les soldes? Pour vous, nous avons posé toutes ces questions à deux blogueuses mode et lifestyle locales, suivies par des milliers d'abonnés. Julia Burg, du blog et du compte Instagram «Ohmyhype», et Mariana Verrando, à la tête du blog et de l'Instagram «Mvoyagerblog».

Ces deux expertes, vous livrent leurs conseils et leurs adresses coups de cœur pour profiter des meilleurs rabais. Et détrompez-vous, les soldes ne se cantonnent pas uniquement au secteur de la mode et de la cosmétique…

À quel moment aller faire les soldes ?

Julia Burg: «Je conseille d'y aller tôt le matin, pas à l'heure du déjeuner ni à la sortie des bureaux...