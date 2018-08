5 chiffres à connaître sur ce que dépensent les Français pour la rentrée scolaire

436 euros

C'est le montant des dépenses consacré aux activités extra-scolaires. Suivent les frais de scolarité (312€), les achats de vêtements (271€) et enfin les fournitures scolaires (163€).

50%

Une famille sur deux puise dans ses économies pour régler les diverses dépenses.

54%

Si les Français effectuent leurs achats de rentrée entre juin et septembre, 54% le font en août, devant les mois de juillet (40%) et septembre (30).

93%

La majorité des Français achète les fournitures dans des magasins physiques (93%) en privilégiant les grandes surfaces aux magasins spécialisés. 26% déclarent également acheter du matériel sur internet.

71%

C'est le pourcentage de personnes interrogées qui trouvent les fournitures scolaires trop chères. Par ailleurs, 69% estiment qu'elles sont trop nombreuses et 37% inutiles.

Etude réalisée sur un échantillon représentatif de la population française soit 1.008 personnes âgées de 18 ans et plus. L’étude a ensuite été affinée en ne conservant que les parents et personnes ayant des enfants dans leur foyer ainsi que les étudiants. Données récoltées en juillet 2018.