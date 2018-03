Vous voulez voir Jay-Z et Beyonce en concert à Nice cet été? La billetterie est ouverte

C'est l'une des dates les plus importantes et prisées de cette année parce que lors de cette tournée internationale, Jay-Z et Beyonce ne feront que deux passages en France.

Avec une première date le mercredi 6 juin à Cardiff, la tournée internationale s’arrêtera dans quinze villes au Royaume-Uni et en Europe. Et plus particulièrement aux stades de France à Paris, le 14 juillet, et à l'Allianz Riviera à Nice, le 17 juillet.

Alors, c'est aujourd'hui ou jamais pour obtenir vos billets. Les tickets sont en vente dès ce lundi 10 heures sur www.livenation.fr et dans les points de vente habituels.

Retrouvez toutes les informations concernant le concert niçois sur allianz-riviera.fr.