Vous rêvez de voir un spectacle des "Blue Man Group"? Ils seront prochainement à Monaco

Créé à New York en 1991 et vu par 35 millions de spectateurs, le spectacle, mêlant humour, musique et performance sera donné du 26 au 29 avril pour la première fois à Monaco

Ils ont 27 ans cette année. Nés après les Schtroumpf, mais avant le casting d'"Avatar", les "Blue Man Group" sont les petits hommes bleus les plus célèbres du music-hall. Ils joueront fin avril, après avoir parcouru le monde, pour la première fois en Principauté. "Blue Man Group", c'est un groupe artistique né au début des années 90 à New York. Phil Stanton, Chris Wink et Matt Goldman, les trois papas des Blue Man imaginent ce spectacle, où des créatures bleues de pied en cape jouent et mêlent l'humour, la musique et la performance avec la couleur. Les premières représentations ont lieu à Central Park avant que la troupe originelle n'élise domicile à l'Astor Place Theatre, où le show est encore à l'affiche, près de trente ans après. En plus de représentations un peu partout dans le monde, vues par quelque 35 millions de spectateurs et assurées par une...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois