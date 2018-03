Vous aimez la culture médiévale? Cette pièce théâtro-musicale du XIIIe siècle est faite pour vous

Le Printemps des arts, on le sait, s’ouvre à tous les répertoires. Il n’hésite pas à remonter au plus loin des racines de la musique classique et de l’art vocal.

Ainsi, samedi, il nous propose une œuvre aussi touchante dans son esthétique que dans son caractère primitif, le "Jeu de Robin et Marion".

Cette pièce théâtro-musicale a été écrite par le plus célèbre trouvère du XIIIe siècle, Adam de la Halle.

Il y raconte l’histoire du chevalier Aubert qui tente de séduire la bergère Marion. Celle-ci, amoureuse de Robin, un paysan de son village, repousse ses avances.

L’histoire est transposable, bien sûr, à notre époque même si les chevaliers et les bergères ne courent plus les rues.

Les interprètes seront, samedi soir, ceux du très bon ensemble italien de musique médiévale Micrologus. Le jeu en vaut la chandelle!

Savoir+

Samedi, 20h30, Basilique Saint-Michel. Tarif: de 10 à 26 euros. Tél. +377.97.98.32.90.