VIDEO. Sting donne un concert mémorable au Yacht-club de Monaco

C'est un événement rare dont seul Monaco a le secret.

Vendredi soir, Sting a donné un concert privé devant 2.000 invités sur le port de Monaco, à la YCM Marina.

La soirée, organisée par le Groupe Ferretti en collaboration avec le Yacht-club de Monaco et Maserati, s'est conclue par un concert d'une heure et demie de la star britannique.

d'english man in new york

à roxanne

Sting a démarré avec English man in New York, puis Fields of Gold, Fragile, Roxanne… avant de dérouler les tubes avec l'élégance et la voix qui le caractérise.

A minuit pile, Sting a laissé derrière lui des spectateurs subjugués par sa voix, pour monter sur un bateau amarré non loin de la scène flottante.

Après Sir Elton John en 2016 et Duran Duran en 2017, le Yacht-club de Monaco et ses partenaires (Groupe Ferretti et Maserati) ont encore fait mouche en programmant Sting.

Vivement 2019 !

