Ringo Starr, Etienne Daho, Mc Solaar, Tom Jones... en scène cet été à Monaco

Il est fini le temps des mois de juillet et août jalonnés de concerts et de diners-spectacles ?

En Principauté, l'été musical sera un peu différent qu'à l'accoutumée. Avec seulement dix-neuf dates programmées entre juillet et août pour le Sporting Summer Festival 2018. Avec une alternance entre la salle des Étoiles et la salle Garnier, déjà amorcée l'an passé.

"Ici et nulle part ailleurs"

« Nous faisons moins certes, mais avec davantage d'artistes de très haut niveau », précise le directeur artistique de la SBM, Jean-René Palacio qui garde son cap : « avec des spectacles que l'on peut voir, ici et nulle part ailleurs ». Écho aux nombreux festivals qui ponctuent la saison sur la Riviera.

Pour la cuvée 2018, on retrouve des fidèles de la scène monégasque (Santana, Tom Jones, Seal). Et quelques exclus comme la venue du Beatles, Ringo Starr, le 6 juillet, qui ouvrira la saison, entouré de musiciens pointus pour un concert unique dans lequel il joue de la batterie, évidemment, mais chante aussi.

Autre exclu, la pop star anglaise Rita Ora, attendue le 7 août. Et la veille, l'icône des années 80, Grace Jones, qui ne donnera qu'une poignée de concerts en Europe cet été.

« Le cirque du Soleil,

la référence »

Mais il faudra attendra la mi-août pour l'acmé de la saison, avec le spectacle « Monte-Carlo », une performance exclusive signée par les équipes du Cirque du Soleil pour la SBM. « C'est une création unique pour la Principauté, avec l'imaginaire du Cirque du Soleil en une quinzaine de tableaux qui évoquent l'histoire de Monte-Carlo et de ses casinos » détaille Jean-René Palacio, qui mise fort sur ce show événementiel : « C'est un pari, mais la référence dans ce milieu, c'est le cirque du Soleil ».

La troupe québécoise viendra répéter début août en Principauté pour cette création qui ne comptera pas moins d'une quarantaine d'artistes sur scène qui ont créé ce spectacle pour cinq soirs seulement.

parenthèse francophone salle garnier

Pour le reste de la saison, la direction artistique a taché de satisfaire sa clientèle internationale. Avec le trio de ténors italiens Il Volo ; la chanteuse Nancy Ajram, fidèle de la nuit de l'Orient. Et deux artistes russes : groupe rock Leningrad en juillet et la star de la pop russophone, Stas Mikhailov, qui donnera deux concerts au mois d'août à la salle des Étoiles et à la salle Garnier.

La salle Garnier, justement, qui accueillera l'unique parenthèse francophone - et de qualité - de la saison, début août à la Salle Garnier avec les venues annoncées de MC Solaar et d'Etienne Daho. Un duel au soleil qui devrait ravir les amateurs.

19 dates pour une programmation éclectique

6 juillet : Ringo Starr

7 juillet : « The original gypsies » pour le gala Fight Aids Monaco

27 juillet : Seal pour le gala de la Croix-Rouge

28 juillet : Tom Jones

30 juillet : Leningrad

31 juillet : Il volo

5 août : Santana

6 août : Grace Jones

7 août : Rita Ora

9 août : Nancy Ajram

11 août : Stas Mikhailov

14 au 18 août : « Monte-Carlo » an exclusive performance by Cirque du soleil

1er août : Etienne Daho

2 août : Mc Solaar

12 août : Stas Mikhailov en acoustique