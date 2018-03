Sacré "Sacre du Printemps"! Ce chef-d'œuvre de Stravinsky est l'une des partitions les plus exaltantes, vibrantes, tourbillonnantes, envoûtantes de l'histoire de la musique. L'une des plus difficiles à jouer, également.

Son interprétation tient du tour de force. Les musiciens seront, dimanche, ceux du Philharmonique de Monte-Carlo, le chef Gianliugi Gelmetti.

"C'est la première fois que je me fais insulter"

L'œuvre, composée pour les Ballets Russes de Diaghilev en résidence au Casino de Monte-Carlo, fut si choquante lors de sa création en 1913 à Paris qu'elle donna lieu au plus grand scandale de l'histoire de la musique.

Le public du Théâtre des Champs Elysées s'insulta entre modernistes et conservateurs, en vint aux mains, cassa des fauteuils, le compositeur dut s'échapper à quatre pattes entre deux rangées de fauteuils, la vieille comtesse de Pourtales, brandissant son programme, déclara: "C'est la première fois que je me fais insulter!". On parla du "Massacre du printemps".

Étourderie impossible

L'originalité et la difficulté de l'œuvre tiennent à sa "polyrythmie" et "polytonalité". Les différents secteurs de l'orchestre jouent dans des rythmes et des tonalités différentes.

Au chef d'orchestre de dominer tout cela! Dans certains passages, chaque mesure est différente de la précédente : on passe d'une mesure à 4 temps, à une à 3 ou 5 ou 7 temps, les unités de temps étant différentes d'une mesure à l'autre: ici la noire, là la croche, ailleurs la double-croche. Étourderie impossible pour le chef d'orchestre, concentration obligatoire! Un tour de force, on vous dit!

À part cela, nous entendrons dimanche le 3ème. Concerto de Mozart interprété par l'excellent violoniste Renaud Capuçon - en remplacement du soliste David Garrett, initialement prévu, qui est souffrant.

Mozart ? Une autre façon d'annoncer le sacre du printemps !

Savoir+

Dimanche, à l’Auditorium, à 18 h – présentation des œuvres à 17 h. Tarifs: de 17 à 50 euros. Rens. 98.06.28.28.