PHOTOS - On a participé au "Voyage surprise" du Printemps des arts

Soudain, surgit au haut d'une passerelle, entre deux rangées de tonneaux métallique, la valeureuse saxophoniste Carmen Lefrançois. Dans l'immensité du hangar s'élèvent les notes cuivrées d'une "Sequenza" du compositeur italien contemporain Berio.

Vient ensuite l'excellente chanteuse Isabelle Druet. Elle enchaîne une guirlande de mélodies au balancement romantique, dont l'une interroge: "Who dares to say the spring is dead?" - "Qui oserait dire que le printemps est mort?" Mais personne, Mademoiselle, personne. Puis, se lâchant en ce lieu où l'on pouvait s'attendre à tout, la chanteuse conclut par un récital d'onomatopées, cris et éternuements. À vos souhaits!

Trois musiciens hindous, dont le chanteur Chriranjib Chakraborty, improvisèrent ensuite un "raga de l'après-midi". Soudain, fermant les yeux, la vision des fûts et containers a disparu. Le Gange coule à leurs pieds… Magie de la musique et du voyage surprise !