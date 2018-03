On vous dévoile les temps forts de la nouvelle saison de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo

La saison 2018-2019 du Philharmonique de Monte-Carlo se fera… à livre ouvert. Elle portera en effet le titre de "Librairie musicale". L’idée sera de présenter au cours des concerts des musiques inspirées par des héros célèbres de la littérature internationale: Roméo et Juliette, Peer Gynt, Shéhérazade, Candide, etc.

Le programme a été présenté en public, en l’Auditorium Rainier-III, par le directeur de l’orchestre Kazuki Yamada et son conseiller artistique Jérôme Delmas – en présence de Patrice Cellario, conseiller du gouvernement – et cela après que le Philharmonique ait fait entendre majestueusement la "Force du destin" de Verdi.

Au-delà des héros de la littérature, le public s’est intéressé aux héros de l’affiche, à savoir les chefs d’orchestre et solistes. Et là, une fois de plus, il a été comblé! Parmi les chefs invités Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jean-Christophe Spinosi, parmi les solistes les violonistes Maxime Vengerov, Vadim Repin, Gil Shaham, les pianistes Jean-Efflam Bavouzet, Jean-Yves Thibaudet, Mikhail Pletnev, Arcadi Volodos. Du beau monde!

Parmi ces solistes, l’un d’eux aura le statut d’"artiste en résidence": Maxime Vengerov. Cela ne signifie pas qu’il sera “assigné à résidence” mais qu’il viendra travailler avec l’orchestre à plusieurs reprises au cours de la saison. Il ne donnera pas moins de… cinq concerts. Chanceux que nous sommes! Et il partira en tournée en Suisse avec l’orchestre en septembre.

Car pour assumer sa volonté réaffirmée hier d’être "l’un des meilleurs orchestres symphoniques européens" Kazuki Yamada amènera le Philharmonique en tournée: en Suisse, donc, mais aussi en Autriche et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.

Le Philharmonique n’arrête pas. C’est tant mieux pour nous!





La programmation

Les concerts dont le chef n’est pas signalé seront dirigés par Kazuki Yamada.

Vendredi 21 septembre: concert Verdi-Chostakovitch-Beethoven avec Maxim Vengerov, violoniste.

Vendredi 5 octobre: concert Tchaïkovsky-Fujikora-Prokofiev avec Yu Kosuge, pianiste.

Vendredi 12 et dimanche 14 octobre: concerts Prokofiev-Bruch- Tchaïkovsky-Brahms avec Vadim Repin, violoniste.

Dimanche 28 octobre: le "Chant de la terre" de Mahler, direction Eliahu Inbal.

Dimanche 13 janvier: concert Brahms-Mozart-Dvorak avec Louis Lortie, piano, direction Eivind Aadland.

Dimanche 3 février: Concert Debussy-Grieg-Stravinsky avec Jean-Yves Thibaudet, pianiste.

Dimanche 24 février: concert Brahms avec Maxim Vengerov, violoniste, direction Gianluigi Gelmetti.

Dimanche 3 mars: "Requiem" de Fauré.

Vendredi 8 mars: concert Beethoven-Strauss avec Gil Shaham, violoniste, direction Constantin Trinks.

Dimanche 28 avril: concert Rimsky-Korsakov-Rachmaninov- Chostakovktich avec Mikhail Pletnev, pianiste, direction Vladimir Feroseiev.

Vendredi 3 mai: concert Schumann-Beethoven avec Arcadi Volodos.

Vendredi 31 mai: concert Rachmaninov-Brahms avec Seong-Jin Cho, pianiste, direction Leonard Slatkin.

Vendredi 7 juin: concert Schönberg-Stravinsky-Mahler avec Vilde Frang, violoniste, direction Domingo Hindoyan.

Vendredi 14 juin: concert Chen-Tchaïkovsky avec Maxim Vengerov, violoniste, direction Yu Long.