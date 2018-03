MC Solaar en tête d'affiche des Aoûtiennes à Bandol, pour sa seule date dans le sud-Est cet été

Histoire d'alimenter le suspense, on ne vous dit pas tout d'un coup. On tease. Vous voulez l'une de trois têtes d'affiche du festival?

OK, le 11 août, c'est Mc Solaar qui sera à l'affiche des Aoûtiennes. Après 10 ans d’absence, l’interprète de "Bouge de là" et "Solaar pleure" est revenu sur le devant de la scène en 2017 avec "GÉOPOÉTIQUE", son nouvel album aussi inespéré qu’enthousiasmant.

Ce retour de Solaar est déjà un événement, marqué il y a quelques jours par une belle et grande Victoire de la Musique. A l’affiche des festivals cet été, vous le retrouverez à Bandol le 11 août prochain pour sa seule date de l'été dans le sud-Est.

Mc Solaar sera l'as de cœur qui piquera le cœur de la Côte cet été. On revient vite vers vous pour distiller la suite de l'affiche de ce festival, co organisé par Nice-Matin, Monaco Live Production et l'association des lecteurs de Var-Matin.

La billetterie ouvrira mercredi 21 mars prochain.

Pour rappel, la toute première édition du festival Les Aoûtiennes avaient réuni l'été dernier à Bandol prés de 10.000 spectateurs autour de trois têtes d'affiches: Véronique Sanson, M Pokora et une soirée électro autour de The Avener.

Contact: https://www.facebook.com/lesaoutiennes/