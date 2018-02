Les Rolling Stones en concert à Marseille en juin

Ils ne feront qu'une date en France et c'est à Marseille qu'ils poseront leurs guitares.

Les membres des Rolling Stones raviront le public le 26 juin. Ce sera leur quatrième concert dans la cité phocéenne, après 1966, 1990 et 2003.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood prolongeront leur tournée "No Filter" en Europe cet été.

Les billets seront en vente à partir du 16 mars. Comptez entre 45,50€ en catégorie 4 et 287,50€ en carré or. Réservations sur orangevelodrome.com et rollingstones.com.