INTERVIEW. On a discuté avec Gauvain Sers qui sera en concert à Nice le 10 mars

Avec ses deux singles, "Pourvu" et "Dans mes poches", et un premier album sorti en juin dernier, l’auteur-compositeur-interprète repart en tournée et sera en concert à Nice, samedi 10 mars, et à Marseille, jeudi 5 avril. Nous avons échangé avec lui pour notre magazine Week-End.

Certains l'ont découvert quand il assurait les premières parties du Phénix Tour de Renaud en 2016. D'autres, à la radio, avec ses deux singles, Pourvu et Dans mes poches.

Gauvain Sers c'est aussi un premier album, dense –quatorze titres, cinquante-deux minutes–, parfois léger, parfois profond et engagé, qui raconte des histoires et nous rappelle des souvenirs...

