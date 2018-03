INTERVIEW. Découvrez Mat Bastard sans Skip The Use avant son concert à Nice

Après le succès phénoménal de Skip The Use, Mat Bastard, son ex et emblématique leader revient en solo, sur le devant de la scène. Avec un album, Loov, sorti en juin dernier, qu'il défend actuellement, sur scène.

Une tournée qui passera par Nice et son théâtre Lino-Ventura, le 9 mars.

Quelques mois après la sortie de ce premier album solo, comment ça va?

La tournée se passe bien. Ça n'a pas été simple pour les gens de différencier Skip The Use et ce que je fais en solo, parce que ce n'est pas très différent.

Il y avait parfois un peu de confusion, mais il y a de plus en plus de monde sur la route et ça c'est cool!

Vous vous sentez plus libre que pendant la période Skip The Use?

Dans un groupe, on fait de la musique qui correspond à un projet. Aujourd'hui, c'est...