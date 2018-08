Ce jazzman compose la musique d'un dessin animé dédié à Monaco

C’est un Monaco en noir et blanc, vu du ciel, qui s’anime sous nos yeux. Une femme nous emmène pour une balade dans les rues si reconnaissables de la Principauté. Jusqu’à arriver au club "Phat Cat", d’où s’échappent quelques notes de musique. Puis un énorme chat, plus haut que les immeubles entre en action. Dans les dernières secondes du court-métrage, les couleurs gagnent du terrain et envahissent la ville.

"La musique embellit la vie et Monaco. Et puis ça se propage dans le monde entier!", s’enthousiasme Richard Pizzorno à l’évocation des dernières images de "Fat Cat", un court-métrage d’animation dont il a composé la musique.

Prix de la meilleure vidéo musicale

L’enfant du pays, très attaché à la Principauté, où il a grandi et étudié, a composé la musique de "Fat Cat" à Monaco, "en dix minutes", avant de l’enregistrer en Suisse, où il réside.

"J’ai contacté le réalisateur Jean-Paul Fuenzalida Lorca. Je lui ai expliqué que je voulais faire quelque chose sur Monaco. Ça me tenait à cœur. Monaco est vraiment mon pays. Il m’a dit: “Pourquoi pas un dessin animé?”. Donc j’ai composé le morceau. L’image a ensuite été faite à partir de la musique", explique celui qui assure la partie piano de ce morceau jazz, groove et funk.

Sur "Fat Cat", on peut aussi entendre Patrick Perrier à la basse, Gonzague Ruffieux à la batterie, ainsi que Raymond Girardier à la flûte, avec un clin d’œil à Jethro Tull, groupe pour lequel les deux hommes ont joué.

"Fat Cat" a été nommé à plusieurs festivals de courts-métrages à travers le monde et a même remporté le prix de la meilleure vidéo musicale à l’Eurasia International Monthly Film Festival de Moscou en octobre 2017.

Il a joué devant la princesse Grace

"Fat Cat, c’est mon premier bébé", explique celui qui, à 5 ans, jouait déjà de l’accordéon devant la princesse Grace.

Après avoir appris le violoncelle à l’Académie de musique Rainier-III et le piano en autodidacte, il quitte Monaco à 20 ans. Et entame alors une carrière de jazzman, se produit dans le monde entier et enseigne le piano jazz au Conservatoire de Fribourg, en Suisse.

Il joue aussi aux côtés de Frank Sinatra et Whitney Houston. Dernièrement, il a collaboré avec Patrick Moraz ("Yes") pour son dernier album qui sortira prochainement.