Des Monégasques ambitieux ce soir au 11e Monaco Boxing Challenge

L'ambiance s'annonce chaude, ce soir à l'espace Léo-Ferré, à l'occasion du 11e Monaco Boxing Challenge.

La glace sera tout de même de mise dans les coins pour panser les plaies de duettistes qui auront certainement la goutte - de sang - au nez. Car ça va cogner entre les cordes !

Le sommet de la soirée opposera le Français Georges Ory au Belge Rzamik Grigoryan pour la ceinture de l'Union européenne. Sacha Di Lauro ouvrira le bal, avec soif de revanche, contre Boris Avetisyan (Cannet-Rocheville). À l'épreuve également, le Monégasque Hugo Micallef, qui entend démontrer son potentiel face au Normand Brice Yvelin.

"L'indien"

et du lourd

Deux mises en bouche pour le public avant une série de combats pros. Priorité aux lourds et à la nouvelle recrue monégasque, l'Allemand Christian Thun, opposé au Géorgien Giorgo Urjumelashvili. Matthieu Bernardet (mi-lourd) portera les couleurs de l'ASM face à Franck Trevisiol. Quant à Omar Lamiria, sa quête d'un titre EBU passe par un succès face à Thomas Barbier.

"Petit" protégé de l'organisateur Laurent Puons, Diego Natchoo, alias "L'Indien", prétend au Top 5 français et à une participation aux France. Pour cela, il devra mettre au tapis le chevronné Laurent Ferra.

Idéal pour chauffer la foule avant les duels entre Howard Cospolite et Kevin Bertogal et celui entre deux vieux routards du noble art, Cyril Leonet et Alban Galonnier.

Savoir+

11e Monaco Boxing Challenge

Ce soir, dès 19h30, à l’espace Léo-Ferré. Terrasses de Fontvieille. Tarifs: à partir de 20 euros. Rens. 06.43.91.00.25. contact.fmb@gmail.com