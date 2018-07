Il est – et espérons était – le "mal-aimé". Un surnom médiatique cruel pour un joueur qui laisse chaque fois ses tripes sur le terrain et affiche un ratio de 31 buts en 81 sélections. Même s’il n’a pas fait trembler les filets durant le Mondial, Olivier Giroud a été un élément clé du système Deschamps et n’a jamais vacillé face à la critique, prouvant qu’il avait le cuir épais.

Ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire, qui permet à des enfants défavorisés – essentiellement d’Afrique – d’être opérés gracieusement du cœur, Giroud est aussi un père de famille admirable dans son engagement humanitaire. "Toutes nos félicitations à l’équipe de France et plus particulièrement à Olivier Giroud, notre ambassadeur. À très bientôt pour fêter cette magnifique victoire avec les enfants du Monaco Collectif Humanitaire !", pouvait-on lire, hier, sur le compte Facebook du Collectif.

"Vos rêves ne sont jamais trop grands"

Infirmières en réanimation au Centre cardio-thoracique de Monaco, Sarah Es Seddiqi et Sophie Richard, ont eu le privilège de recevoir le parrainage de l’attaquant de Chelsea lors du dernier Rallye des Gazelles, en février au Maroc.Un soutien sans faille qu’elles ont tenu à saluer hier. "Nous sommes fières de notre équipe de France, mais particulièrement d’Olivier Giroud. Un parrain au grand cœur qui démontre, comme notre aventure au Rallye Aïcha des Gazelles, qu’il ne faut jamais vous laisser dire que vos rêves sont trop grands. Nous avons pensé à lui et l’avons soutenu durant cette compétition... comme il l’a fait pour nous."