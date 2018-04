Ils marchent pour les enfants malades et vont loger chez l'habitant

Ils sont jeunes et en pleine forme. Alexis, 23 ans, et Laura, 21 ans, font le tour de France. Le vrai, l'hexagonal. Après avoir suivi tout le littoral atlantique, ils ont longé les frontières.

"Moi j'étais agent de sécurité, Laura travaillait dans la restauration rapide. Elle a démissionné, et elle voulait partir marcher pour se vider la tête. Je me suis dit qu'elle était complètement barjo" explique Alexis, 23 ans. Il espère alors que l'idée lui passera. Mais elle revient à la charge quand le contrat d'Alexis prend fin.

Partir un an, pour une bonne cause

"C'était un peu compliqué, je n'ai pas été éduqué avec la philosophie du voyage" explique Alexis. Pourtant l'idée fait son chemin dans sa tête. Il n'en parle à personne. Surtout pas à ses parents. Surtout pas à Laura. Il ne veut aucun refus, aucune hésitation, aucun obstacle. Sa décision est prise : "Fin juillet, un lundi matin. J'ai décidé qu'on partait marcher. Mais pendant un an. Pour faire le tour de la France."

Par contre, il veut marcher utile : "Nous, nous pouvons décider de faire le tour de France à pieds. Nous sommes valides. Alors je voulais vraiment que cette démarche soit utile. J'ai cherché une association, et j'ai trouvé les Petits Princes. C'est une association qui permet de réaliser les rêves des enfants malades."

Pour rencontrer les gens

Alexis et Laura ne roulent pas sur l'or. Ils n'ont pas budgetté de partir un an. Ils ont décidé de partir à la découverte : "Je voulais voir les régions de France, mais aussi rencontrer ses habitants" explique le jeune homme. Alors ils basent tout sur la solidarité : le logement, le couvert, la lessive, la douche. Tout. Et ça marche. "Nous avons rencontré tellement de gens formidables. On nous a tant donné. Et nous avons tellement appris de toutes les cultures qui nous ont accueillies."

Quelques milliers de kilomètres et six paires de chaussures plus tard, ils sont ce lundi en Principauté. C'est au sortir de la visite du Palais que nous les avons rencontrés : "Nous avons espérer croiser le Prince Albert II, mais nous ne l'avons pas vu. C'est dommage, nous aurions pu lui parler de l'association Les Petits Princes."

Après une "soirée formidable à Menton" ce dimanche soir, ici aussi, ils espèraient rencontrer la solidarité et comptaient sur le bon coeur des Monégasques. Leur appel, relayé sur notre site, a été entendu : ils passeront ce lundi soir dans un foyer de la Principauté.