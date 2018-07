En vacances à Monaco, il réalise un petit film exceptionnel !

Tim Kuentzler est un jeune homme étonnant. C'est par un sympathique message Facebook que cet étudiant en droit de la région de Cologne, en Allemagne, nous a contacté en nous demandant ce que l'on pensait de son film de vacances, qu'il a tourné alors qu'il visitait la Principauté et les alentours avec sa soeur.

Autant vous le dire tout de suite, on a attendu d'avoir deux minutes de libres pour cliquer sur le lien, parce que les films de vacances, c'est pas vraiment notre truc. Et on n'a vraiment pas regretté. Les images sont époustouflantes, la réalisation de qualité. Tout d'un grand.

Matériel basique, résultat grandiose

Pourtant, le jeune homme de 21 ans l'assure : "Je suis juste un passionné. Je fais des films à l'occasion de mes vacances. D'abord je profite de mon voyage et ensuite je fais mon film. Pas l'inverse".

Modeste, il dit qu'il ne sait pas s'il pourrait vivre de ses films. "Vous savez, j'ai un matériel très basique : une GoPro, un appareil photo et un petit drône." Basique peut-être, mais à Monaco-Matin, on s'est régalé en regardant le résultat.

Allez, on vous le montre. C'est pour nous, c'est cadeau !