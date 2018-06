Venez découvrir le basket 3x3 à Cap-d'Ail lors de la finale régionale ce samedi

"De la rue aux Jeux olympiques." Si le basket 3x3 fera son entrée au programme olympique dès Tokyo 2020, le slogan, lui, est déjà tout trouvé.

Cette jeune discipline, très spectaculaire et physique puisqu'elle se dispute sur demi-terrain, se développe à très grande vitesse. Un mélange de basket de rue et de 5 contre 5 où s'opposent deux équipes de trois joueurs (avec un remplaçant mais sans entraîneur) dans un match qui dure 10 minutes ou qui se termine dès qu'une équipe a inscrit 21 points.

La ville de Cap-d'Ail n'est pas restée insensible à cette pratique populaire puisqu'elle organise, avec le département et l'association French Riviera 3x3 (et en partenariat avec l'ASM Basket amateur, le CB 06 et la Ligue Côte d'Azur de Basket), la finale régionale, ce samedi.

une place pour l'open de france en jeu

Ainsi, plus de 150 joueurs répartis en plusieurs équipes venant de Marseille ou encore Avignon sont attendus sur le site du Tennis Club (Junior League le matin, Superleague Adulte l'après-midi). Tous espèrent décrocher un ticket qualificatif pour l'Open de France qui se déroulera, à Toulouse, le 28 juillet prochain.

"Le demi-terrain est installé sur le court n°1 et diverses activités sont prévues dès aujourd'hui", annonce Anthony Christophe, qui a monté l'association French Riviera 3x3 avec sa petite amie et des amis afin de développer la discipline sur la Côte d'Azur.

"ce qui attire

c'est la liberté"

Participant à son premier Open de France en 2012, cet ancien joueur de Monaco a eu un « coup de foudre » et a depuis intégré l'équipe de France, étant aujourd'hui n°1 Français et classé au 63ème rang mondial.

"Un joueur d'Antibes devrait venir, lance-t-il. Pour l'anecdote, deux éléments de la Roca Team sont familiers de la discipline, à savoir Amara Sy (vainqueur de l'Open l'an dernier) et Georgi Joseph."

Aujourd'hui, ce sont les scolaires qui inaugureront les installations de 9h à 16h, l'accès sera ensuite libre et gratuit avant le tournoi des partenaires (18h30-19h30).

"L'ambiance plaît énormément, on joue dehors avec de la musique. C'est un show ! Le principe est d'amener le basket là où sont les gens", indique-t-il, avant de reprendre : "Ce qui attire, c'est la liberté. Les joueurs sont en auto-gestion et prennent des responsabilités, tandis que les évènements sont totalement gratuits pour les spectateurs." Encore une bonne raison pour venir!