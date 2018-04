Monaco, une raquette bien gardée

Le leader monégasque chez son dauphin, la SIG Strasbourg. Le choc de la 29e journée aura un petit avant goût de play-off, ce soir au Rhénus. Dans la raquette, la Roca Team, pour résister au trio Bilan-Labeyrie-Inglis, peut compter notamment sur le gros travail de Georgi Joseph et Ali Traoré. Une doublette made in France aujourd'hui louée pour son efficacité et son professionnalisme. Les deux compères ont pourtant connu une période de galère, sans club l'été dernier.



A 35 ans, Georgi Joseph réalise l'une des plus belles saisons de sa...