Le basketteur de l'AS Monaco Paul Lacombe risque une suspension après ses propos au micro de SFR Sport

En cause, les propos qu'il a tenus au micro de SFR Sport à chaud mercredi soir à l'issue du match 3 des demi-finales Limoges-Monaco (76-71). "On n'a pas perdu contre Limoges ce soir, mais contre les arbitres".

Paul Lacombe risque une sanction allant du simple avertissement à la suspension, et pourrait donc manquer le match 4 vendredi soir à Limoges.

"Quand on parle sur l'arbitrage, cela peut entraîner des sanctions disciplinaires. On verra si la ligue et la Fédération réagissent vite...", avait indiqué mercredi soir le coach de Limoges, Kyle Milling.

Visiblement, celui-ci a été entendu...