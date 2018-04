Coralie Magoni (MBA) plébiscitée par les coachs de NF1

Les performances du MBA, promu et plus petit budget de NF1, ne sont pas passées inaperçues, tout comme celles de sa chef d'orchestre, Coralie Magoni. Ce te dernière a eu l'agréable surprise, avant-hier, d'apprendre que neuf des 12 entraîneurs du championnat ont coché son nom au moment de nommer, auprès de nos confrères du Populaire, la meilleure meneuse de l'année. Elle figure donc dans le cinq idéal de la saison.

« J'étais trop contente, surtout qu'il n'y a que deux Françaises dedans. C'est vraiment une fierté, s'exclame-t-elle. Ce qui m'a le plus impressionnée et touchée, ce sont tous ces votes. » Un véritable plébiscite qui ne souffre d'aucune contestation !

« Nous l'accueillerons

avec grand plaisir »

Coralie Magoni était également en course pour le titre de MVP, au même titre que Guiday Mendy (qui, elle, a récolté trois voix pour le poste de pivot). C'est finalement Laurie Datchy, l'arrière de Perpignan-Le Soler, qui a été élue meilleure joueuse de la saison. « D'ailleurs, si jamais elle souhaite rejoindre le MBA, nous l'accueillerons avec grand plaisir », insiste la meneuse, sourire en coin. Autre Monégasque aux prestations remarquées, Alexandra Tchangoué a été citée par deux entraîneurs pour le titre de meilleure défenseuse, remportée par la Columérine Lola De Angelis.

« Le club peut faire quelque chose de grand »

De quoi alimenter un peu plus la fête prévue à l'Annonciade, ce soir, à l'issue du dernier match de la saison du MBA (contre Colomiers à 20 h). Une rencontre à laquelle Coralie Magoni assistera depuis les tribunes, victime d'une rupture de l'aponévrose la semaine dernière : « Je suis dégoûtée. J'aurai raté les deux fêtes du club, en prenant en compte la Saint-Patrick. » Nul doute que la reconnaissance des coachs de NF1 agira comme une motivation supplémentaire pour vite revenir… « D'autant plus que le club peut vraiment faire quelque chose de grand, poursuit-elle. La seule chose à laquelle je pense, c'est accrocher les play off l'année prochaine ! »