VIDEO. Les F1 de Prost et Hülkenberg ont lâché les chevaux sur la Promenade des Anglais

Elles piaffaient d’impatience depuis la veille, au coeur du village F1 installé devant le Théâtre de Verdure.

Ce dimanche, juste après le top départ de la dernière étape du Paris-Nice cycliste, les deux monoplaces frappées du Losange, stars du week-end, ont enfin pu rouler des mécaniques malgré le déluge dantesque ayant transformé la chaussée en piscine...

Pour le bonheur des courageux spectateurs massés autour du parcours de 2 kilomètres, entre boulevard Gambetta, à l’ouest, et place Guynemer, côté port, c’est Alain Prost, comme prévu, qui a ouvert la parade au volant de la Renault RE40 avec laquelle il s’était adjugé quatre victoires en 1983.

Aujourd’hui ambassadeur de la firme française et conseiller spécial au sein de l’écurie basée à Enstone et Viry-Châtillon, le quadruple champion du monde, qui vient de souffler sa 63e bougie, avait déjà remonté le temps dans le baquet de son ancienne monture au Castellet - lors de l’étape française des World Series by Renault 2011 - ainsi qu’au Grand Prix Historique de Monaco 2014. Nul doute qu’il n’oubliera pas de sitôt cette troisième piqûre de rappel pour le moins humide, avec la baie des Anges en toile de fond.

Autre bolide, même frisson pour Nico Hülkenberg! Arrivé à Nice en provenance de Barcelone où se déroulait cette semaine la deuxième et dernière séance d’essais collectifs d’hiver, le coéquipier de Carlos Sainz Jr a cravaché quant à lui la cavalerie d’une Lotus-Renault E20 de 2012.

Une autre voiture victorieuse en son temps aux mains de Kimi Räikkönen qui l’avait imposé sur la piste du GP d’Abu Dhabi. Après ce "virage" azuréen parfaitement négocié, celui-ci peut maintenant mettre le cap sur l’Australie et Melbourne, théâtre le 25 mars prochain de la manche d’ouverture du championnat du monde 2018.

A l’aube d’une nouvelle saison qui verra sa Majesté F1 reprendre racine en terre varoise lors de la très attendue renaissance du Grand Prix de France fixée les 22, 23 et 24 juin.