Venturi dévoile la nouvelle génération de son bolide électrique de Formule E

Beaucoup plus performante et endurante, la monoplace électrique « génération 2 » débutera en course l'hiver prochain. Voici les premières images de la Venturi VFE05 « made in Monaco »

Elle s'appelle ''Gen2''. C'est la Formule E de demain. Autrement dit, la monoplace électrique qui entrera en piste dans huit ou neuf mois, à l'aube de la saison 5 (2018-2019). Dès la diffusion des premières vues 3D, son grand méchant look futuriste de batmobile avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout comme ses caractéristiques techniques promettant un bond en avant en termes de performance et de technologie pour ce jeune championnat qui grandit très vite sans bruit. Forte impression confirmée le 6 mars sous les sunlights du Salon de Genève, théâtre de sa présentation statique. Alors que toutes les équipes du plateau FE ont rendez-vous aujourd'hui en Espagne, sur le circuit Monteblanco, entre...

