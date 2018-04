PHOTOS. On vous fait découvrir les nouveaux stands du Grand Prix de Monaco

Après la direction de course en 2016 et la loge princière en 2017, l’Automobile club installe actuellement les nouveaux stands des écuries de F1. Ils sont enfin à la hauteur du Grand Prix de Monaco. On vous explique tout, on vous montre tout en avant-première.

Attention, produit rare: douze triplex de 400m2 chacun, alignés sur l’esplanade du port Hercule; vue imprenable sur la mer; une terrasse donnant sur les bateaux et une autre sur le quai Albert-Ier; équipement électrique futuriste; sanitaires à l’étage supérieur. Prix: inestimable. Arrêtez de rêver, ces douze triplex ne sont pas pour vous, aussi riches que vous soyez. Ce sont les nouveaux stands que l’Automobile club de Monaco a conçus et continue cette semaine d’installer, dans la perspective des épreuves automobiles du mois de mai. Les chanceux occupants seront les douze écuries engagées dans le Grand Prix de Formule 1. Un étage de plus "Par ici, nous allons visiter l’appartement témoin",...

