PHOTOS. Le pilote monégasque Charles Leclerc fête son arrivée dans l'écurie Ferrari avec les siens en Principauté

"Cool d'être ici"

Entouré de ses plus proches amis, il confie: "C'est cool d'être ici parmi vous. C'est très important d'être bien entouré par sa famille, ses amis. Je pense à mon père, j'ai ma mère près de moi, mes frères et toute ma famille. Je suis hyper-content. Rentrer chez Ferrari, c'est la réalisation d'un rêve. Un rêve que je caresse depuis tout petit. Je remercie Ferrari de me faire confiance. Heureusement pour moi, nous avons eu deux belles dernières années. L'objectif sera de faire le meilleur boulot possible."

Charles sait donner du bonheur à tous. Les félicitations fusent et toutes les conversations s'articulent autour des exploits récents et à venir. Car tout le monde en est sûr: "Il sera champion."